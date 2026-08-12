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12 августа, 00:26

При атаке БПЛА в Севастополе повреждены восемь домов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Восемь жилых домов получили повреждения в Севастополе после массированной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, уточнив, что силы ПВО уничтожили более 30 воздушных целей.

По его словам, последствия атаки зафиксировали в Балаклавском районе. В трёх многоквартирных и пяти частных домах жители сообщили о выбитых окнах и других повреждениях. Сейчас там продолжается наиболее активная работа экстренных служб.

«В Балаклаве в трёх многоквартирных домах и в пяти частных люди сообщили о разбитых окнах и других повреждениях, на нескольких участках упали осколки от сбитых БПЛА», – заявил Развожаев.

Губернатор добавил, что после падения фрагментов беспилотников в нескольких районах города возникли небольшие возгорания травы и лесной подстилки.

Информация о пострадавших и полном объёме ущерба уточняется. Специалисты обследуют территории, где упали обломки сбитых дронов.

В Новороссийске и Кабардинке ограничили движение транспорта на фоне атаки БПЛА
В Новороссийске и Кабардинке ограничили движение транспорта на фоне атаки БПЛА

Ранее Life.ru писал, что обломки беспилотников повредили шесть жилых домов в Новороссийске, а также коммерческое здание и строительную площадку. В Краснодарском крае сообщали о пострадавших, которым оказывали медицинскую помощь. Ещё один человек получил травмы после падения фрагментов БПЛА во дворе частного дома в посёлке Волна Темрюкского района.

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Юния Ларсон
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