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12 августа, 03:20

Минтранс: Saudia Airlines возобновит рейсы в Москву в сентябре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Imam Damanik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Imam Damanik

Прямые рейсы Saudia Airlines между Эр-Риядом и Москвой могут вернуться уже в сентябре 2026 года. Саудовский перевозчик планирует возобновить полёты после нескольких месяцев перерыва, сообщили ТАСС в Минтрансе России.

«Саудовская авиакомпания Saudia Airlines планирует возобновить полёты из Эр-Рияда в Москву в сентябре 2026 года», – заявили в ведомстве.

Перевозчик приостановил выполнение рейсов в феврале на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Таким образом, пауза в авиасообщении по этому маршруту может продлиться около семи месяцев.

При этом полностью рейсы между Россией и Саудовской Аравией не прекращались. В летнем сезоне авиакомпания «Азимут» выполняет два полёта в неделю из Махачкалы в Джидду и один – из Сочи в Табук.

Возвращение Saudia Airlines расширит прямое авиасообщение двух стран и вновь свяжет их столицы регулярными рейсами.

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Юния Ларсон
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