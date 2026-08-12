В США завершили первое испытание системы ПРО «Золотой купол»

Несколько американских компаний, задействованных в создании системы противоракетной обороны «Золотой купол», успешно завершили первые ключевые испытания. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на генерала Космических сил США Майкла Гетлейна.

В числе компаний, участвовавших в тестах, агентство называет SpaceX и Northrop Grumman. На первом этапе подрядчики проверяли передачу информации от датчиков к средствам перехвата, а также демонстрировали работу силовых установок.

После завершения начальной серии испытаний компании должны перейти к следующей фазе. Она будет посвящена проверке того, насколько разработанные технологии способны работать непосредственно в космическом пространстве.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что создание «Золотого купола» способно негативно повлиять на стратегическую стабильность. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в марте называл американский проект разрушительным. По его словам, из-за «Золотого купола» возникла угроза милитаризации космоса, который в один момент может стать местом баталий.