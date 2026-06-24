США нужен «Золотой купол» для противостояния с Россией, заявил военный эксперт

Американская система противоракетной обороны «Золотой купол» создаётся прежде всего для противостояния с Россией, полагает доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. Он заявил, что Москве необходимо учитывать этот фактор и готовить ответные меры.

По словам эксперта, речь идёт о многослойной системе, в которую входят космические аппараты, средства наблюдения, комплексы ПРО и центры управления. Главная задача такого проекта — нейтрализация российских стратегических ядерных комплексов.

В ответ РФ может либо создавать сопоставимую систему противоракетной обороны, либо компенсировать угрозу наращиванием соответствующих вооружений. Если американская ПРО будет рассчитана на перехват 200–300 боеголовок, Москва должна учитывать этот уровень при планировании собственного потенциала.

«При этом американские системы противоракетной обороны стратегического уровня находятся только в распоряжении США и никому не передаются», — отметил собеседник NEWS.ru.

Напомним, первое контрольное испытание американской системы ПРО «Золотой купол» признано успешным. Об этом сообщил руководитель Пентагона Пит Хегсет. Он назвал итоги теста «абсолютным успехом».