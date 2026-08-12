Тревога в небе над Женевой: В США истребители перехватили самолёт над городом, где находился Трамп
NORAD: Истребители США перехватили самолёт над городом, где находился Трамп
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bekirevren
Истребители F-16 Командования воздушно-космической обороны Северной Америки перехватили гражданский самолёт над городом Женева в штате Огайо, где незадолго до этого находился президент США Дональд Трамп. Об этом NORAD сообщило в соцсети X.
По данным командования, воздушное судно авиации общего назначения вошло в зону временных ограничений на полёты. После появления истребителей самолёт благополучно вывели за пределы закрытого района.
«Истребители F-16 NORAD сегодня перехватили самолёт авиации общего назначения, нарушивший временные ограничения на полёты над городом Женева, штат Огайо», – говорится в сообщении.
Причины, по которым пилот оказался в закрытом воздушном пространстве, пока не раскрываются. Информации о каких-либо опасных сближениях или пострадавших не поступало.
Трамп в это время находился в Огайо, где посетил несколько молодёжных спортивных соревнований, организованных в рамках мероприятий к 250-летию США.
Ранее Life.ru писал, что американские службы начали проверку другого авиационного инцидента, связанного с перелётом Дональда Трампа. 4 августа рядом с вертолётом морской пехоты, на котором находился президент, пролетел пассажирский самолёт из аэропорта имени Рональда Рейгана. В FAA тогда заявили, что прямой угрозы для главы государства не возникло.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.