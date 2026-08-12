Тревога в небе над Женевой: В США истребители перехватили самолёт над городом, где находился Трамп

Истребители F-16 Командования воздушно-космической обороны Северной Америки перехватили гражданский самолёт над городом Женева в штате Огайо, где незадолго до этого находился президент США Дональд Трамп. Об этом NORAD сообщило в соцсети X.

По данным командования, воздушное судно авиации общего назначения вошло в зону временных ограничений на полёты. После появления истребителей самолёт благополучно вывели за пределы закрытого района.

«Истребители F-16 NORAD сегодня перехватили самолёт авиации общего назначения, нарушивший временные ограничения на полёты над городом Женева, штат Огайо», – говорится в сообщении.

Причины, по которым пилот оказался в закрытом воздушном пространстве, пока не раскрываются. Информации о каких-либо опасных сближениях или пострадавших не поступало.

Трамп в это время находился в Огайо, где посетил несколько молодёжных спортивных соревнований, организованных в рамках мероприятий к 250-летию США.

Ранее Life.ru писал, что американские службы начали проверку другого авиационного инцидента, связанного с перелётом Дональда Трампа. 4 августа рядом с вертолётом морской пехоты, на котором находился президент, пролетел пассажирский самолёт из аэропорта имени Рональда Рейгана. В FAA тогда заявили, что прямой угрозы для главы государства не возникло.