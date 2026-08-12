Ирина Шейк сдаёт любовное гнёздышко в Нью-Йорке, где жила с Брэдли Купером, по цене двушки в Еманжелинске

Российская топ-модель Ирина Шейк нашла способ заработка на элитной недвижимости в Нью-Йорке. Сейчас она получает ежемесячную плату от арендаторов, сообщает SHOT.

Просторные апартаменты площадью 185 квадратных метров на Манхэттене знаменитость приобрела в ипотеку в 2015 году. Покупка совпала с началом романа с актёром Брэдли Купером. Это была уже вторая собственность Шейк в престижном районе.

После расставания с голливудской звездой в 2021 году модель попыталась избавиться от объекта. Его выставили на продажу за 8,2 миллиона долларов (около 643 миллионов рублей по текущему курсу). Однако желающих заключить сделку не появилось.

Риелторы скорректировали стоимость, сбросив 300 тысяч долларов, но и этот шаг не принёс результата. Тогда владелица сменила стратегию, решив извлекать из жилья регулярный доход.

Квартиранты платят 30 тысяч долларов ежемесячно (примерно 2,3 миллиона рублей). Примечательно, что такую же сумму сегодня придётся отдать за двухкомнатное жильё в Еманжелинске (Челябинской области) — родном городе супермодели.

Среди соседей Ирины по дому числятся музыкант Джон Бон Джови, актёр Бен Стиллер и телеведущий Райан Сикрест. Ранее судебные приставы Челябинской области четыре года разыскивали Шейк на родине, но так и не нашли, после чего аннулировали её задолженности.