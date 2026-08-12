В Чите ввели режим ЧС из-за подтоплений после проливных дождей

В Чите объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей, которые привели к подтоплению домов и приусадебных участков. Об этом сообщила глава города Инна Щеглова по итогам экстренного заседания комиссии по ЧС.

«Провела оперативное заседание КЧС в связи с подтоплением домов и приусадебных участков из-за проливных дождей. Принято решение о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории городского округа город Чита», — написала она.

Сейчас на месте работают коммунальные службы: откачивают воду с затопленных участков дорог, ищут грунт для отсыпки проблемных мест, чистят и восстанавливают повреждённые водоотводные коллекторы. Также проводится дезинфекция колодцев, жилых домов и придомовых территорий. Созданы комиссии, которые осматривают земельные участки и фиксируют факты нарушения нормальных условий проживания.

Пострадавшие от наводнения жители смогут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Она предоставляется однократно одному из членов семьи.

До этого в Новокузнецке из-за сильнейших ливней затопило 200 участков и 35 домов. Больше всего пострадали низинные районы — там вода скапливается в первую очередь. Для жителей развернули два пункта временного размещения на 70 мест.