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Регион
12 августа, 07:06

Певица Ольга Бузова объявила себя «богиней» российской эстрады

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова придумала себе новый звёздный статус — богиня. По её словам, многие коллеги уже закрепили за собой громкие титулы, поэтому артистка решила подобрать собственный.

Ольга Бузова объявила себя «богиней». Видео © Пятый канал

«Вот я кто? В принципе? Богиня? Договорились, нареку себя богиней», — сказала звезда Пятому каналу.

Она привела в пример Анну Асти, которую называют царицей, Ани Лорак — дивой, Ирину Аллегрову и Люсю Чеботину — императрицами.

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Ранее Ольга Бузова после серьёзной травмы ноги появилась на красной дорожке с украшенными стразами костылями. Несмотря на недавнюю операцию, певица продолжила выступать.

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Борис Эльфанд
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