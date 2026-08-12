Певица Ольга Бузова объявила себя «богиней» российской эстрады

Певица и телеведущая Ольга Бузова придумала себе новый звёздный статус — богиня. По её словам, многие коллеги уже закрепили за собой громкие титулы, поэтому артистка решила подобрать собственный.

Ольга Бузова объявила себя «богиней». Видео © Пятый канал

«Вот я кто? В принципе? Богиня? Договорились, нареку себя богиней», — сказала звезда Пятому каналу.

Она привела в пример Анну Асти, которую называют царицей, Ани Лорак — дивой, Ирину Аллегрову и Люсю Чеботину — императрицами.

Ранее Ольга Бузова после серьёзной травмы ноги появилась на красной дорожке с украшенными стразами костылями. Несмотря на недавнюю операцию, певица продолжила выступать.