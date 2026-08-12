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12 августа, 06:20

Вэнс прогнул Зеленского: Украина прекратила атаки по танкерам с казахстанской нефтью

FT: Украина прекратила атаки на инфраструктуру КТК по требованию Вэнса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Phil Mistry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Phil Mistry

Украина прекратила атаки на танкеры с казахстанской нефтью после требования вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, 31 июля Вэнс обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским. Американская сторона потребовала не наносить удары по иностранным судам в Чёрном море и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, поскольку опасалась дестабилизации нефтяного рынка и ущерба интересам компаний из США.

После разговора Киев согласился воздерживаться от атак на инфраструктуру КТК и иностранные суда, если те не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российские грузы.

«Мы очень внимательно прислушиваемся к нашим американским партнёрам», — заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник.

По его словам, после обращения Вашингтона Киев создал соответствующие механизмы.

Один из источников FT связал готовность Украины выполнить просьбу США с переговорами о лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot. Киев рассчитывает получить возможность закупить несколько сотен таких боеприпасов до зимы.

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Ранее сообщалось, что особое внимание к ситуации проявила американская компания Chevron, которой принадлежит 15% КТК. Компания выразила обеспокоенность возможным ущербом для объектов консорциума из-за атак.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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