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Регион
12 августа, 06:12

Аксёнов: Ночная атака беспилотников унесла жизнь мирного жителя Крыма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kokoulina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kokoulina

В результате атаки беспилотников на Крым погиб мирный житель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов утром 12 августа.

Трагедия произошла минувшей ночью в посёлке Новосёловское Раздольненского района. Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Это невосполнимая потеря для семьи, близких и всех, кто знал погибшего. Искренне разделяю скорбь родных и друзей», — написал глава региона в телеграм-канале.

Он также призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и проявлять бдительность.

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Глава Крыма рекомендовал доверять только официальным источникам информации.

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Никита Никонов
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