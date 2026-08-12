Аксёнов: Ночная атака беспилотников унесла жизнь мирного жителя Крыма
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В результате атаки беспилотников на Крым погиб мирный житель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов утром 12 августа.
Трагедия произошла минувшей ночью в посёлке Новосёловское Раздольненского района. Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибшего.
«Это невосполнимая потеря для семьи, близких и всех, кто знал погибшего. Искренне разделяю скорбь родных и друзей», — написал глава региона в телеграм-канале.
Он также призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и проявлять бдительность.
Глава Крыма рекомендовал доверять только официальным источникам информации.
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