Князь за 30 тысяч: Как потомок Рюрика продаёт титулы и собирает «Плохих девочек» в Москве

Потомок Рюрика, который называет себя князем и основал «Императорское общество», прямо на улицах Москвы вербует молодых девушек в группу «Плохие девочки». Главное требование — эффектная внешность и умение красиво позировать, вокал при этом не нужен. Историю необычного продюсера рассказал Telegram-канал SHOT.

Потомок Рюрика вербует на улицах Москвы молодых девушек в музыкальную группу «Плохие девочки». Видео © SHOT

По словам 29-летней Анны, в автобусе к ней подошёл незнакомец, спросил дорогу, а потом предложил пройти кастинг. Девушка ответила, что не поёт и не танцует, но мужчина сказал, что это не важно — главное внешность.

Позже выяснилось, что «продюсер» — 63-летний Валерий Дмитриев. Он называет себя потомком Рюрика, продолжателем клана Ротшильдов, маршалом «Ордена Римского Орла» и приписывает себе десятки титулов. В своей биографии он утверждает, что был разведчиком, но все его подвиги — «засекречены». Дмитриев также говорит, что возглавляет «Императорское общество России», хотя никакой официальной организации с таким названием не существует.

Его бизнес — продажа «титулов и наград»: сфотографироваться с князем — 30 тысяч рублей, царская грамота — 70 тысяч, орден — от 600 тысяч, титул — до 5 миллионов, а «международный суверенный орден» оценивается в 100 миллионов рублей.

Проект «Плохие девочки» существует уже больше 20 лет. Состав менялся десятки раз, но настоящие имена участниц никогда не раскрывались — они выступают под псевдонимами Земля, Вода, Огонь и Воздух. Дмитриев отбирает девушек по фотографиям и решает, «что с ними делать». Его княжеский глаз намётан — снимки из интернета он легко вычисляет.

Ранее стало известно, что Диана Шурыгина, которую задержали из-за видео 18+, сама вербовала российских девушек для съёмок в порно. Блогер вернулась с Бали в Москву в начале мая, чтобы участвовать в съёмках и продюсировать проекты для взрослых. Она привлекала девушек через знакомых. Когда стало известно о возможном уголовном деле, Шурыгина попыталась уехать из страны, но её задержали и поместили под домашний арест.