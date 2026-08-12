Фантазии или мотивация? Поможет ли бесконечный просмотр объявлений купить квартиру мечты

Просмотр квартир, которые человек пока не может себе позволить, способен улучшить настроение и помочь лучше сформулировать цель, считает психолог Юлия Малышева. По её словам, такие мечты позволяют понять, какое именно жильё хочется и к чему стоит стремиться.

Так называемый дримскроллинг оказался распространён среди россиян: 34% регулярно смотрят объявления о недоступных квартирах и домах, ещё 27% делают это время от времени. Среди арендаторов и живущих с родителями доля постоянных «мечтателей» достигает 52%, пишет «Вечерняя Москва».

По мнению эксперта, мозг начинает искать ресурсы под поставленную задачу, поэтому фантазии могут превратиться в дополнительную мотивацию. При этом необязательно в итоге покупать именно тот дом или квартиру, которые понравились в объявлении.

Ранее эксперты рассказали, что с осени вторичный рынок жилья может стать активнее, а спрос до конца года способен вырасти на 5–10%. Примечательно, что на рынке усиливается разделение сегментов.