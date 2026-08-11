Огни отелей так заманчиво горят: Россияне всё чаще инвестируют в гостиничный бизнес

Частные инвесторы в России всё чаще выбирают гостиничные номера вместо квартир для сдачи в аренду. Объём сделок с гостиничной недвижимостью в 2025 году достиг рекордных 60 млрд рублей, тенденция продолжилась и в 2026-м.

По данным RG.ru, схема выглядит просто: покупатель приобретает юнит в апарт-отеле и передаёт его управляющей компании. Однако доход зависит не только от самого номера, но и от загрузки гостиницы, тарифов, расходов и качества работы оператора.

При выборе такого объекта эксперты советуют смотреть прежде всего на устойчивый туристический и деловой спрос, транспортную доступность и конкуренцию. Одной раскрученной локации недостаточно, а обещанную доходность лучше сравнивать с реальной загрузкой похожих отелей.

Отдельного внимания требуют документы и условия договора с управляющей компанией. Покупателю важно понимать, что именно он приобретает, какой статус имеют здание и земля, кто оплачивает ремонт и простой, а также не принимать на веру обещания «гарантированных» 12–15% годовых.

Ранее Life.ru сообщал, что частные инвесторы стали активнее переключаться с квартир на гостиничную недвижимость. По итогам 2025 года объём вложений в этот сегмент вырос на 57%.