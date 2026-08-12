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12 августа, 06:56

Расписание мозга: Минпросвещения определило часы для контрольных

Минпросвещения рекомендовало проводить контрольные с 10 до 12 часов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Самые сложные уроки и контрольные работы российским школам рекомендовали проводить в часы наивысшей умственной активности детей — примерно с 10:00 до 12:00. Об этом говорится в рекомендациях Минпросвещения.

Для учеников начальных классов наиболее трудные дисциплины предлагается ставить вторыми или третьими уроками. В основной и старшей школе такую нагрузку советуют переносить на второй — четвёртый уроки.

На это же время рекомендуется планировать объяснение нового материала, проверочные и контрольные. При этом для серьёзных испытаний предпочтительнее середина учебной недели.

Составителям расписания предлагается учитывать изменение работоспособности ребёнка в течение дня. Согласно документу, её пик у школьников приходится на период между 10 и 12 часами, поэтому именно этот интервал считается наиболее подходящим для максимальной интеллектуальной нагрузки.

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Ранее Минпросвещения рекомендовало школам учитывать возраст детей при составлении расписания и продолжительности занятий. Для первоклассников уроки с сентября по декабрь не должны превышать 35 минут, а с января по май — 40 минут.

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Владимир Озеров
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