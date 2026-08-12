Фармкомпании ЕС заработали на продажах гомеопатии в России ₽26 млрд за 4 года

Почти 26 млрд рублей потратили россияне за четыре года на продукцию десяти крупнейших зарубежных гомеопатических марок. Только за первую половину 2026 года продажи принесли иностранным производителям ещё 4,2 млрд рублей.

Самые крупные суммы приходятся на немецкую Heel. В 2025 году на «Траумель», «Лимфомиозот» и «Вибуркол» покупатели потратили около 4,6 млрд рублей — вдвое больше, чем в 2022-м. Продажи французской Boiron, выпускающей «Оциллококцинум», «Стодаль» и «Гомеовокс», в денежном выражении за тот же период прибавили 9%. При этом число купленных упаковок сократилось примерно на десятую часть.

Иная динамика у российской «Материа Медика». «Эргоферон», «Анаферон» и «Тенотен» сейчас покупают почти на четверть реже, чем четыре года назад. Несмотря на снижение продаж отдельных марок в натуральном выражении, денежный объём рынка остаётся значительным: рост выручки у ряда производителей обеспечивается в том числе более высокой стоимостью упаковки, пишет «База».

Ранее Роспотребнадзор начал проверку продажи средств для похудения после сообщений о содержании в них сибутрамина. Речь идёт о продукции под марками Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и S Figura Slim. В ведомстве уточнили, что эти средства отсутствуют в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС. Проверочные мероприятия касаются реализации незарегистрированной продукции.