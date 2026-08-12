Хакер слил в Сеть данные 15 млн жителей Казахстана — это три четверти населения страны

В теневом сегменте интернета выставлен на продажу массив сведений о 15 миллионах граждан Казахстана (75% населения страны). Как пишет Mash, продавец заявил, что источником утечки стал взлом государственного портала электронного правительства.

Хакер под псевдонимом shymzz13 просит за файл 0,5 биткоина. В переводе на привычные деньги это около $32 тысяч или 2,5 млн рублей, что составляет примерно 17 копеек за одну запись.

Массив весит 2,7 гигабайта и содержит 47 млн строк. Среди попавших в сеть материалов — паспортные реквизиты, номера телефонов, адреса электронной почты, места трудоустройства, отсканированные копии документов и пароли.

Платформа eGov и ранее сталкивалась с инцидентами. В начале августа в работе сервиса произошёл сбой, из-за которого посетители видели чужие личные кабинеты. А минувшей весной местный финансист обнаружил, что его регистрационные данные утекли к рекламщикам уже через несколько часов после создания фирмы.

Эксперты по кибербезопасности высказывают опасения, что базу могут приобрести украинские колл-центры для мошеннических схем. Ранее из-за действий злоумышленников в Павлодаре произошел инцидент, когда пенсионеров запутали и вынудили устроить взрыв в банке, перепутав Казахстан с Россией.

Ранее сообщалось, что хакеры выставили на продажу секретные чертежи самолётов. Объём украденных файлов составляет около 70 ГБ.