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12 августа, 08:51

ФСБ показала видео задержания готовившего подрыв авто офицера в Краснодаре

ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего подрыв автомобиля сотрудника военного комиссариата в Краснодарском крае. Злоумышленник планировал совершить преступление по указанию украинских спецслужб.

Задержание мужчины, готовившего теракт в Краснодарском крае. Видео © ЦОС ФСБ России

Мужчина за деньги планировал взорвать автомобиль сотрудника военкомата. Его задержали при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство с западной взрывчаткой.

После совершения теракта преступник намеревался скрыться в Грузии. Это следует из опубликованной ФСБ переписки мужчины с украинским куратором по имени Роман. В ходе обсуждения куратор предупредил: «Тебе нужно будет потом уехать на месяц в Грузию».

Задержанный выражал симпатии киевскому режиму и обещал выполнить поручение, подчеркнув свою обязательность. Взрывное устройство он называл «игрушкой», но при этом держал дома и опасался самопроизвольной детонации.

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Как установили следователи, ещё в сентябре 2025 года подозреваемый через Telegram связался с представителями запрещённой в России украинской террористической организации. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, участии в деятельности террористической организации и незаконном приобретении взрывного устройства. Суд арестовал его.

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Обложка © ЦОС ФСБ России

Наталья Афонина
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