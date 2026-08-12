Новороссийск остался без холодной и горячей воды после атаки дронов ВСУ

Подачу холодной воды полностью прекратили в Новороссийске после повреждения магистральных трубопроводов в результате атаки БПЛА Украины. Об этом сообщила Автономная теплоэнергетическая компания (АТЭК) в своём телеграм-канале.

Без холодного водоснабжения сейчас остаётся весь город. Сроки восстановления подачи компания пока не назвала. Из-за аварии пришлось остановить и горячее водоснабжение. В АТЭК пояснили, что холодная вода необходима для стабильной и безопасной работы теплоэнергетического оборудования.

«В связи с отсутствием холодной воды, необходимой для стабильной и безопасной работы теплоэнергетического оборудования, АО «АТЭК» временно приостановило подачу горячего водоснабжения по всему городу», — говорится в сообщении компании.

Напомним, ночью 12 августа Новороссийск подвергся атаке беспилотников, городские службы переводили в режим повышенной готовности, а на отдельных участках вводились ограничения движения. В городе из-за удара БПЛА произошло обрушение надземного путепровода на улице Магистральной.