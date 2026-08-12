В Геленджике из-за атаки БПЛА ввели локальный режим ЧС
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В Геленджике из-за падения обломков БПЛА ввели локальный режим ЧС, сообщает оперштаб Краснодарского края.
В результате ночной атаки на город ранения получили трое человек, двое из них госпитализированы. В районе Голубой бухты повреждены порядка 20 домов, три из которых разрушены полностью. Жильцов пострадавших домов эвакуируют.
При этом около недели назад — 3 августа — Геленджик пережил трагедию: украинские БПЛА атаковали пляж с отдыхающими. Погибли семь человек, в том числе четверо детей, ещё около 60 получили ранения. Среди погибших оказалась пятилетняя дочь российского военного.
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