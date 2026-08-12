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12 августа, 07:31

В Геленджике из-за атаки БПЛА ввели локальный режим ЧС

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

В Геленджике из-за падения обломков БПЛА ввели локальный режим ЧС, сообщает оперштаб Краснодарского края.

В результате ночной атаки на город ранения получили трое человек, двое из них госпитализированы. В районе Голубой бухты повреждены порядка 20 домов, три из которых разрушены полностью. Жильцов пострадавших домов эвакуируют.

Двух детей после атаки БПЛА в Геленджике доставили в Москву в тяжёлом состоянии
Двух детей после атаки БПЛА в Геленджике доставили в Москву в тяжёлом состоянии

При этом около недели назад — 3 августа — Геленджик пережил трагедию: украинские БПЛА атаковали пляж с отдыхающими. Погибли семь человек, в том числе четверо детей, ещё около 60 получили ранения. Среди погибших оказалась пятилетняя дочь российского военного.

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Александра Вишнякова
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