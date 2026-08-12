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12 августа, 07:54

«Начинает трястись, когда видит деньги»: Авраам Руссо жёстко проехался по Иосифу Пригожину

Певец Авраам Руссо: Иосиф Пригожин не может жить без скандалов

Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева,Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева,Вадим Тараканов

Продюсер Иосиф Пригожин не может жить без скандалов и особенно остро реагирует на деньги, заявил популярный исполнитель Авраам Руссо.

«Он очень хороший человек, но он не может жить без скандалов. Как друг он обалденный, он без пафоса, но у него есть проблема — это деньги. Когда он их видит, он начинает трястись», — отметил музыкант в беседе с «Радио 1».

По его словам, Пригожин обладает серьёзными связями в шоу-бизнесе и раньше пытался мешать его карьере. Руссо считает, что договориться с продюсером в случае конфликта практически невозможно.

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Ранее Авраам Руссо рассказывал, что Алла Пугачёва просила Иосифа Пригожина присматривать за ним и Кристиной Орбакайте во время гастролей, чтобы между артистами не возникли близкие отношения. При этом певец опроверг слухи о романе с коллегой.

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Борис Эльфанд
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