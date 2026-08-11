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11 августа, 07:07

«Постель и отношения»: Авраам Руссо раскрыл всю правду о романе с Орбакайте

Певец Авраам Руссо опроверг слухи о романе с Кристиной Орбакайте

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Популярный исполнитель Авраам Руссо опроверг слухи о романе с коллегой по сцене Кристиной Орбакайте. По словам музыканта, она никогда не привлекала его как женщина, хотя он хорошо к ней относится и с теплом вспоминает совместную работу.

«Она не в моём вкусе и никогда не была в моём вкусе. Очень хороший человек, но постель и отношения — это разные вещи», — заявил собеседник «Радио 1».

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Артист также рассказал, что Алла Пугачёва опасалась слишком тесного общения дочери с ним. По версии Руссо, певица даже просила Иосифа Пригожина присматривать за парой во время гастролей, чтобы между ними не возникли близкие отношения.

Сейчас Руссо и Орбакайте практически не общаются. По словам звезды, между ними появились недоразумения, однако он не стал напрямую связывать охлаждение отношений с политическими взглядами певицы или её окружения.

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Напомним, ранее Кристина Орбакайте отказалась выступать вместе с Авраамом Руссо на корпоративе в Дубае. Совместный номер был согласован заранее, однако певица в последний момент решила не выходить с ним на одну сцену.

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Борис Эльфанд
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