Путин: НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион и размещает оружие

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны НАТО «просачиваются» в Азиатско-Тихоокеанский регион и занимаются здесь милитаризацией. Всё это несёт угрозы в том числе и для России. Об этом политик сказал во время визита на крейсер «Варяг» на Сахалине.

«Сюда [в Азиатско-Тихоокеанский регион] просачивается НАТО. Создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозу и для нашей страны», — сказал глава государства.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл на гвардейский ракетный крейсер «Варяг» — флагман Тихоокеанского флота. На борту корабля главе государства доложил о ходе учений Тихоокеанского флота командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина. Путин посетил «Варяг» после прибытия на Сахалин. Ранее президент находился с рабочими поездками в Бурятии и Новосибирской области.