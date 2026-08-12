Суд в Египте не стал смягчать смертный приговор убийце россиянки Медведевой

Египетский суд не нашёл оснований для смягчения наказания Мухаммеду Бадави, осуждённому за убийство россиянки Светланы Медведевой в Хургаде. Из текста приговора следует, что мужчину всё-таки казнят.

«Суд, определяя наказание, соразмерное преступлению, не счёл возможным проявить снисхождение и милосердие», — говорится в документе.

Судьи единогласно пришли к выводу, что справедливой мерой станет смертная казнь.

По данным следствия, преступление произошло 9 октября 2025 года. Бадави проник в квартиру Медведевой, чтобы вынести оттуда что-то ценное. Когда женщина попыталась сопротивляться, он убил её, после чего забрал деньги и телефон и скрылся. Тело обнаружили охранники здания.

Адвокаты просили о максимально возможном снисхождении, утверждая, что у подсудимого не было заранее сформированного умысла на убийство. Суд отверг эти доводы, сославшись на характер ранений и поведение мужчины до и после нападения.

Ранее суд по уголовным делам египетской провинции Красное море вынес 31-летнему Мухаммеду Бадави смертный приговор через повешение за убийство россиянки в Хургаде. Решение приняли после заключения муфтия — эта процедура обязательна в Египте перед назначением смертной казни.