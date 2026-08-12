ВС РФ сбили 104 беспилотника ВСУ в небе над Курской областью

В Курской области силы ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника, также противник использовал артиллерию 82 раза, атаковав сразу несколько районов. Такие данные приводит в Max губернатор Александр Хинштейн.

Более 100 гектаров пшеницы сгорели под Курском за прошедшие сутки после атак на регион. В селе Макеево огонь уничтожил 51 га посевов, ещё 50 га — в Илеке, сообщил чиновник. Кроме того, Хинштейн сообщил об 11 атаках дронов с применением взрывных устройств. В Рыльске после ударов были повреждены объект энергетики и линия электропередачи.

В Илеке также пострадала ЛЭП. Повреждения жилых домов и хозяйственных построек зафиксировали в Малом Солдатском, Мокрушине, Кулиге, Таборище и Колячеке. В селе Ржава, по данным губернатора, уничтожен дом. В Малом Солдатском также повреждён автомобиль. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников на гражданские объекты Краснодарского края.