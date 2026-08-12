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12 августа, 08:45

«Как выпить бытовую химию»: Почему компот из ревеня довёл россиянку до комы

Диетолог Соломатина: Ревень противопоказан при болезнях почек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Листья ревеня могут быть опасны для людей с заболеваниями почек из-за высокого содержания щавелевой кислоты, предупредила врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. По её словам, особенно много этого вещества содержится в старых листьях растения.

«Есть различные средства для мытья сантехники на основе щавелевой кислоты. <…> Это, по сути, как выпить бытовую химию», — сказала специалист в беседе с 360.ru.

В пищу она советует употреблять только молодые побеги ревеня, желательно после термической обработки. В листьях концентрация щавелевой кислоты в три-четыре раза выше.

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Напомним, жительница Подмосковья впала в кому после компота из листьев ревеня. Женщина выпила около трёх литров напитка и съела два сырых листа, после чего у неё развилось тяжёлое поражение внутренних органов.

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Борис Эльфанд
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