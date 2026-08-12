Всемирный банк: Уровень бедности на Украине за пять лет вырос вдвое

Доля жителей Украины, находящихся за чертой бедности, в 2025 году достигла 41,6%, увеличившись примерно вдвое с начала конфликта. Такие оценки приводит Всемирный банк в докладе о социальных условиях в стране.

Только за прошлый год показатель поднялся с 37% до 41,6%. Расчёты ВБ основаны не на данных украинского правительства, а на собственном моделировании с использованием разрозненной национальной статистики.

Одновременно увеличился разрыв в благосостоянии. Реальные доходы наиболее малообеспеченных семей снизились более чем на 30%, тогда как у самой состоятельной части населения выросли свыше чем на 10%.

Одним из ключевых факторов Всемирный банк называет удорожание жизни. К 2025 году продукты стоили примерно на 70–80% больше, чем в начале конфликта, а в отдельных регионах рост приблизился к 90%. Жильё и коммунальные услуги подорожали на 50–70%.

К концу 2025 года около 70% семей сообщили об ухудшении материального положения. Примерно 17% уже занимали деньги на основные нужды, а откладывать средства могло лишь каждое пятое домохозяйство.

Однако далеко не все украинцы живут за чертой бедности, а некоторые из них отлично себя чувствуют, несмотря на боевые действия. Ранее НАБУ обнародовало подробности подозрения в незаконном обогащении бывшего вице-премьера и экс-министра юстиции Ольги Стефанишиной, которая не так давно собиралась купить себе дом под Киевом за 550 тысяч долларов.