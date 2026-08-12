В Москве задержали юношу, совратившего 13-летнюю сводную сестру

В Москве задержали 20-летнего юношу по делу о совращении 13-летней сводной сестры. Следователи возбудили против него уголовное дело.

По данным сайта MK.ru, инцидент произошёл в мае в квартире на Амурской улице. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Челябинской области задержали воспитателя детского лагеря по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Следствию известно как минимум о трёх эпизодах.