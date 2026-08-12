Власти Казахстана проверяют сообщения об утечке данных 15 млн граждан

В Казахстане проверяют информацию об утечке персональных данных граждан, которая якобы появилась в даркнете. Об этом сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития.

В ведомстве заявили, что им известно о таких сообщениях. Сейчас власти вместе со спецслужбами проверяют, действительно ли произошла утечка и откуда могли взяться эти данные. При этом подтверждённых сведений о взломе систем электронного правительства нет.

«На данный момент подтверждённых данных о взломе информационных систем электронного правительства и получении указанной базы непосредственно из eGov нет», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в даркнете появилась база данных с личной информацией 15 миллионов казахстанцев — это почти 75% населения страны. Продавец утверждает, что получил данные через взлом портала электронного правительства. Хакер с ником shymzz13 оценил файл в 0,5 биткоина — примерно 32 тысячи долларов или 2,5 миллиона рублей.