«Гены не приговор»: Россиянам объяснили, почему тяга к сладкому зависит не только от ДНК

Тяга к десертам и реакция организма на глюкозу могут быть отчасти заложены в ДНК. Один из ключевых генов в этом вопросе — SLC2A2, отвечающий за выработку белка-переносчика GLUT2, который помогает клеткам усваивать сахар. Генетик Анастасия Сивакова пояснила, что изменения в работе этой системы влияют на то, как мы перерабатываем углеводы и чувствуем сладкий вкус.

Наибольший интерес у исследователей вызывает вариант rs5400 гена SLC2A2. У людей с разными генотипами — C/C, C/T или T/T — порог сладкой чувствительности может отличаться. Например, носителям C/T для привычного ощущения сладости нужен более интенсивный стимул, а генотип T/T специалисты связывают с более выраженной склонностью к сахару.

Помимо этого, в поле зрения учёных — гены TAS1R2 и TAS1R3, которые кодируют компоненты рецептора сладкого вкуса, а также INS и IRS1, участвующие в секреции инсулина. Их варианты тоже могут влиять на индивидуальную реакцию на углеводы, но ни один из них не работает как фатальный приговор.

Даже при наличии предрасполагающих вариантов, по словам эксперта, пищевое поведение не предопределено. Привычки, физическая активность, режим сна и общий рацион остаются главными управляемыми факторами. Генетика лишь создаёт фон, но не диктует, съедите ли вы сегодня пирожное или пройдёте мимо витрины, подытожила специалист в беседе с «Газетой.ru».

А ранее россиянам раскрыли прямую связь микробиоты кишечника и тяги к сладкому. По словам диетолога, желание съесть конфету или кусок торта далеко не всегда продиктовано слабой силой воли. Часто за внезапной тягой к сахару стоит целая армия микроорганизмов, живущих в нашем кишечнике.