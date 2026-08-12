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12 августа, 09:16

Глава концерна «Калашников» назвал главную цель для снайперов в зоне СВО

Алан Лушников: Снайперы нацелены на уничтожение тяжёлых дронов ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Главной целью российских снайперов в зоне специальной военной операции являются тяжёлые дроны Вооружённых сил Украины, известные как «Баба-яга».Об этом ТАСС заявил глава концерна «Калашников» Алан Лушников. По его словам, роль снайпера постоянно меняется, но винтовки для борьбы с такими беспилотниками сейчас особенно востребованы.

«Собственно, «Баба-яга» сейчас жертва номер один у снайперов и у наших винтовок», — пояснил Лушников.

Он подчеркнул, что тактика применения снайперов в современных боевых условиях трансформируется, и их задачи расширяются. Тяжёлые дроны представляют серьёзную угрозу, и их уничтожение становится приоритетной задачей.

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Ранее Лушников сообщил, что самым популярным автоматом в зоне СВО стал АК-12 образца 2023 года. Это уже третье поколение модели, которую неоднократно совершенствовали на основе реального боевого применения и полигонных тестов. По словам Лушникова, АК-12 по-прежнему остаётся самым популярным образцом предприятия. Модернизированная версия уже запущена в серию и поступает в войска.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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