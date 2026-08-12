Президента Польши Кароля Навроцкого нельзя считать человеком, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, такое отношение связано с оправданием нацизма и коллаборационистов Третьего рейха.

«Навроцкого за душу считать нельзя, а таких, кто оправдывает нацизм, а таких, которые оправдывают коллаборационистов Третьего рейха, их тоже нельзя считать за души человеческие», — заявила дипломат в эфире радио Sputnik.

Она также напомнила о помощи, которую СССР оказывал Польше после войны. Речь идёт в том числе о поставках угля, продовольствия и энергоресурсов, а также о финансовой поддержке.

Напомним, ранее Кароль Навроцкий объяснил поддержку Украины русофобией. Он заявил, что Польша будет помогать там, где «бьют москаля».