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12 августа, 09:28

Захарова отказалась считать Навроцкого человеком после оправдания нацизма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin © ТАСС / EPA / Marcin Obara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin © ТАСС / EPA / Marcin Obara

Президента Польши Кароля Навроцкого нельзя считать человеком, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, такое отношение связано с оправданием нацизма и коллаборационистов Третьего рейха.

«Навроцкого за душу считать нельзя, а таких, кто оправдывает нацизм, а таких, которые оправдывают коллаборационистов Третьего рейха, их тоже нельзя считать за души человеческие», — заявила дипломат в эфире радио Sputnik.

Она также напомнила о помощи, которую СССР оказывал Польше после войны. Речь идёт в том числе о поставках угля, продовольствия и энергоресурсов, а также о финансовой поддержке.

«Польский стыд»: Захарова объяснила, почему Навроцкий хочет «бить москалей»
«Польский стыд»: Захарова объяснила, почему Навроцкий хочет «бить москалей»

Напомним, ранее Кароль Навроцкий объяснил поддержку Украины русофобией. Он заявил, что Польша будет помогать там, где «бьют москаля».

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Борис Эльфанд
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