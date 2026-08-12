Около 19 тысяч абонентов обесточены из-за аварии в Славутиче под Черниговом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Славутич и часть Черниговского района остались без электроснабжения из-за аварии на энергообъекте. Об этом сообщила компания «Черниговоблэнерго».
По данным энергетиков, отключение затронуло около 19 тысяч абонентов. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.
Причины технологического нарушения и предполагаемые сроки возвращения электричества пока не называются.
Славутич территориально находится в Черниговской области, однако административно относится к Киевской. Электроснабжением города занимается «Черниговоблэнерго».
Напомним, несколько дней назад Life.ru сообщал о другой крупной аварии в регионе. Тогда без электричества остались около 99 тысяч потребителей Чернигова и Черниговского района.
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