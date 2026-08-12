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Регион
12 августа, 09:24

Около 19 тысяч абонентов обесточены из-за аварии в Славутиче под Черниговом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Славутич и часть Черниговского района остались без электроснабжения из-за аварии на энергообъекте. Об этом сообщила компания «Черниговоблэнерго».

По данным энергетиков, отключение затронуло около 19 тысяч абонентов. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.

Причины технологического нарушения и предполагаемые сроки возвращения электричества пока не называются.

Славутич территориально находится в Черниговской области, однако административно относится к Киевской. Электроснабжением города занимается «Черниговоблэнерго».

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Напомним, несколько дней назад Life.ru сообщал о другой крупной аварии в регионе. Тогда без электричества остались около 99 тысяч потребителей Чернигова и Черниговского района.

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Юрий Лысенко
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