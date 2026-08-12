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12 августа, 09:41

Основатель рынка аренды скорых для больниц может быть объявлен в международный розыск

Суд в Москве рассмотрит заочный арест основателя ГК «Феникс» Евгения Фридмана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aroni&#x27;s cottage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aroni's cottage

Иверской районный суд Москвы получил ходатайство о заочном аресте пермского бизнесмена, владельца группы компаний «Феникс» Евгения Фридмана. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве. С запросом в суд обратилось главное следственное управление МВД по Московской области.

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По имеющимся сведениям, расследование касается поставок медицинского оборудования в подмосковные учреждения. В центре внимания оказалась фирма «Сомете», подконтрольная Фридману. Эта организация с 15 апреля находится в стадии банкротства. За время работы она выступила поставщиком в 125 государственных контрактах на общую сумму 2,77 миллиарда рублей.

Ключевым заказчиком структуры выступала дирекция единого заказчика Минздрава Московской области. С ней заключили 11 соглашений на 1,6 миллиарда рублей. Клиентами также числились несколько крупных региональных больниц.

Фридман по образованию врач-психиатр. Его путь в коммерции начался с продажи сотовых телефонов, затем последовал бизнес в сфере пассажирских перевозок. Однако известность ему принесла группа компаний «Феникс», которая под брендом «Новоскор» сдавала в аренду государственным клиникам машины скорой помощи вместе с водителями.

Интерес правоохранителей к структурам предпринимателя возникал и раньше. В 2011 году полиция Перми подозревала его в обмане при выплате зарплат персоналу, но расследование быстро прекратили без объяснения причин.

Позже, в 2022 году, Фридман стал совладельцем столичного ООО «Поколение». Эта фирма занималась поддержкой женских боёв по смешанным единоборствам. Организацию ликвидировали 22 января 2026 года, как и многие другие активы, связанные с бизнесменом.

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Если суд удовлетворит ходатайство, фигуранта объявят в международный розыск. Стандартный срок заочного ареста составляет два месяца с момента задержания на территории страны или экстрадиции из-за рубежа.

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Никита Никонов
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