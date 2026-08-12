Мусс для волос популярной марки может рвануть прямо в руках — за рубежом партии массово отзывают

Баллон с муссом для волос Schwarzkopf Professional OSiS Grip может взорваться прямо в руках. За рубежом под отзыв попали 25 партий продукта объёмом 200 мл. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Из-за дефекта упаковки содержимое под давлением вытекает из баллона, что может привести к взрыву. Производитель Henkel уже получил жалобы: один покупатель пострадал — ушиб руку. В российских магазинах мусс почти не найти, но его всё ещё можно заказать в интернете.

Ранее немецкая компания Henkel, которая объявила об уходе из России в 2022 году, зарегистрировала в стране свои товарные знаки. В списке — бренды Schwarzkopf MEN Perfect, Authentic beauty concept, Palette, OSiS и промышленный бренд Teroson. Заявки подали в Роспатент весной 2025 года, права действуют до 2035 года. Знаки зарегистрировали сразу по семи классам — от промышленной химии и косметики для волос до парфюмерии, мыла и даже стройматериалов.