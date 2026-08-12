Петербуржец пригрозил экс-жене вызвать полицию, если увидит крестик на сыне

В Петербурге руководительница детского церковного хора Анна судится с бывшим мужем Дмитрием из-за выплат на их маленького сына. Женщина также утверждает, что во время одной из встреч мужчина ножницами срезал с ребёнка нательный крестик. Об истории сообщает «Mash на Мойке».

По словам Анны, несколько лет назад пара поженилась и обвенчалась, а после рождения сына мужчина потребовал развод. Ещё до появления ребёнка супруги по его просьбе оформили выплаты по уходу за малышом на Дмитрия — так семья рассчитывала получать больше денег.

Петербуржец срезал нательный крестик с сына на глазах у бывшей жены. Фото © Telegram / Mash на Мойке

После расставания ребёнок остался с матерью, однако около 70 тысяч рублей ежемесячно продолжил получать отец. Анна утверждает, что бывший муж перечислял ей лишь по 2–8 тысяч рублей и за год она получила менее половины общей суммы. Кроме того, по её словам, Дмитрий не платит алименты.

Отдельный конфликт возник на почве религии. Женщина рассказала, что после развода бывший супруг заявил о разочаровании в вере, хотя ранее соглашался на венчание и крещение сына. Во время одной из встреч он взял ножницы и срезал с ребёнка крестик. Анна также обвиняет экс-супруга в травле в интернете.

Сам Дмитрий изложил другую версию. Он утверждает, что получает выплаты законно и часть денег откладывает на счёт сына, а алименты перечисляет каждый месяц. Свои действия с крестиком мужчина считает допустимыми и заявил, что обратится в полицию, если снова увидит его на ребёнке.

Теперь Анна через суд пытается добиться перевода выплат по уходу за сыном, а также извинений от бывшего мужа. Дмитрий со своей стороны признал ошибкой лишь публикацию комментариев об экс-супруге в соцсетях.

Ранее в Кугарчинском районе Башкирии мужчина разбил кирпичом автомобиль бывшей супруги Венеры прямо на глазах у полиции. Пострадавшая рассказала, что разорвала отношения с Нафисом 2,5 года назад из-за его алкоголизма и физического насилия, оставив с собой их шестилетнего сына. Бывший муж не платит алименты, но продолжает её преследовать.