Сергей Третьяков покинул пост руководителя воронежского управления по охране ОКН

Руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области Сергей Третьяков ушёл в отставку по собственному желанию. Причиной решения стали личные обстоятельства.

С 13 августа обязанности главы ведомства перейдут к его заместителю Сергею Хорунжему, сообщает RG.ru. По данным издания, прежний руководитель занимал должность около года.

До работы в управлении Третьяков возглавлял региональный Центр государственной кадастровой оценки. Ранее он 18 лет занимался адвокатской практикой и четыре года служил в органах прокуратуры.

Кадровые изменения этим летом затронули и руководство других регионов. Ранее президент России Владимир Путин провёл первую встречу с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым, которого назначил после отставки Вячеслава Гладкова.