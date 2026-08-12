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Регион
12 августа, 10:10

Сергей Третьяков покинул пост руководителя воронежского управления по охране ОКН

Обложка © VK / Воронежский Дом журналистов

Обложка © VK / Воронежский Дом журналистов

Руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области Сергей Третьяков ушёл в отставку по собственному желанию. Причиной решения стали личные обстоятельства.

С 13 августа обязанности главы ведомства перейдут к его заместителю Сергею Хорунжему, сообщает RG.ru. По данным издания, прежний руководитель занимал должность около года.

До работы в управлении Третьяков возглавлял региональный Центр государственной кадастровой оценки. Ранее он 18 лет занимался адвокатской практикой и четыре года служил в органах прокуратуры.

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Кадровые изменения этим летом затронули и руководство других регионов. Ранее президент России Владимир Путин провёл первую встречу с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым, которого назначил после отставки Вячеслава Гладкова.

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Борис Эльфанд
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