Экс-глава Удмуртии Бречалов возглавил консалтинговую компанию «Апекс»

Бывший руководитель Удмуртии Александр Бречалов назначен генеральным директором консалтинговой компании «Апекс». Это следует из данных сервиса «Контур. Фокус».

Организация входит в железнодорожный холдинг «Вектор рейл». Ещё в конце июля источник РБК, близкий к администрации президента, сообщал, что Бречалов возглавит «СГ-Транс», также относящуюся к периметру группы. Тогда эту информацию подтвердил и собеседник, знакомый с назначениями на рынке железнодорожных операторов.

По данным источников РБК в администрации президента, близких к руководству Удмуртии и «Единой России», Бречалов давно просился в отставку с поста главы региона. Теперь он перешёл на работу в бизнес-структуру транспортного холдинга.