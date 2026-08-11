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Регион
11 августа, 13:33

Экс-глава Удмуртии Бречалов возглавил консалтинговую компанию «Апекс»

Александр Бречалов. Обложка © Telegram / Бречалов

Александр Бречалов. Обложка © Telegram / Бречалов

Бывший руководитель Удмуртии Александр Бречалов назначен генеральным директором консалтинговой компании «Апекс». Это следует из данных сервиса «Контур. Фокус».

Организация входит в железнодорожный холдинг «Вектор рейл». Ещё в конце июля источник РБК, близкий к администрации президента, сообщал, что Бречалов возглавит «СГ-Транс», также относящуюся к периметру группы. Тогда эту информацию подтвердил и собеседник, знакомый с назначениями на рынке железнодорожных операторов.

По данным источников РБК в администрации президента, близких к руководству Удмуртии и «Единой России», Бречалов давно просился в отставку с поста главы региона. Теперь он перешёл на работу в бизнес-структуру транспортного холдинга.

Экс-глава Удмуртии Бречалов получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Экс-глава Удмуртии Бречалов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Напомним, 29 июля Александр Бречалов оставил пост главы Удмуртии. В свой последний рабочий день чиновник попрощался с жителями республики и поблагодарил всех, с кем трудился на протяжении девяти лет.

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Юрий Лысенко
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