«Это были яркие девять лет»: Ушедший в отставку Бречалов обратился к жителям Удмуртии

Александр Бречалов попрощался с жителями Удмуртии в последний день работы на посту главы республики. Руководитель региона поблагодарил людей, с которыми трудился на протяжении девяти лет.

Бречалов попрощался с жителями Удмуртии после девяти лет работы. Видео © Telegram/ Бречалов

«Это были яркие девять лет – в них было много интересных вызовов, непростых задач и хороших, добрых эмоций», — написал он в телеграм-канале.

Бречалов отметил, что результаты проделанной за это время работы собраны на специальном сайте «Удмуртия меняется». Главным достижением бывший руководитель назвал знакомство с людьми, которые искренне любят республику и честно выполняют свои обязанности.

«Вы подсказывали верные решения, учили, давали пример и вдохновляли работать», — подчеркнул он.

Своё обращение Бречалов завершил словами «бадӟым тау», поблагодарив жителей на удмуртском языке. Чиновник ушёл в отставку в связи с переходом на другое место работы. Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена Ольга Абрамова.

Напомним, что Бречалов руководил регионом с 2017 года. Сначала он исполнял обязанности главы республики, а затем дважды побеждал на выборах. Уход с поста связан с переходом на новую работу. Президент России Владимир Путин уже определился с временным руководителем субъекта. Врио главы Удмуртии назначена Ольга Абрамова.