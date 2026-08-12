Парадокс авиационного софта: Как ускорение программы может сделать полёт опаснее

Ускорение программы не всегда полезно для бортовых систем самолёта. Исследователи ВМК МГУ показали, что некоторые оптимизации современных компиляторов способны сделать работу кода менее предсказуемой и настолько усложнить его проверку, что подтвердить выполнение требований безопасности становится труднее. Об этом пишет издание «Научная Россия».

Обычные компиляторы преобразуют программы так, чтобы они быстрее выполнялись и потребляли меньше ресурсов. Для авиационного ПО этого недостаточно: здесь необходимо заранее понимать, как система поведёт себя в конкретный момент и сколько времени займёт выполнение той или иной операции.

Команда изучила сценарии, при которых оптимизация кода способна нарушать эти свойства. Особое внимание уделили требованиям к авиационным системам реального времени, для которых процессы разработки и верификации регулирует стандарт DO-178C.

На основе Clang исследователи адаптировали безопасный компилятор, ограничивающий преобразования, способные помешать выполнению требований к такому ПО. Разработка соответствует российскому ГОСТ Р 71206-2024 для безопасных компиляторов C/C++.

Подход проверяли на бортовой операционной системе реального времени, построенной на базе стандарта ARINC 653. Авторы также сравнили свой вариант с обычным Clang и оценили способность двух решений предотвращать нарушения требований безопасности при оптимизации программ.

Разработчики рассчитывают, что методика пригодится при создании и сертификации не только авиационного ПО, но и других критически важных систем, где от программы требуется строго предсказуемое поведение. Результаты представлены на конференции «Ломоносовские чтения — 2026».

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