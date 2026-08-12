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12 августа, 10:04

Учёные проверили обычную косметику: В 85% нашли незаявленные потенциально опасные вещества

ACS: В 85% проверенных шампуней нашли незаявленные потенциально опасные химикаты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sarayut Sridee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sarayut Sridee

В 85% проверенных шампуней, кремов и бытовых средств нашли незаявленные потенциально опасные химикаты. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные в ACS Publications.

Исследователи купили и лабораторно проверили 113 средств из 12 категорий — шампуни, солнцезащитные средства, детские лосьоны, мыло и другую косметику и бытовую химию.

В 98% обнаружилось хотя бы одно вещество, которого не было на этикетке; в 85% — хотя бы одно незаявленное соединение с известным или предполагаемым риском для здоровья. Более чем в четверти товаров лабораторный состав прямо противоречил маркетинговым обещаниям: например, в отдельных продуктах с маркировкой «без фталатов» нашли фталаты.

Человек может специально читать этикетку и избегать вещества — а лаборатория всё равно обнаруживает его внутри бутылки.

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Ранее Life.ru рассказывал, как мужчина решил проверить жалобы сына на детский шампунь с пометкой о бережном воздействии на глаза и чуть не ослеп. Американец не поверил ребёнку и специально нанёс небольшое количество средства на слизистую.

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Владимир Озеров
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