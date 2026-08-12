ИИ заметит трещину и ржавчину: В Перми придумали, как быстрее и безопаснее проверять мосты

Учёные Пермского Политеха разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая помогает выявлять повреждения железнодорожных мостов. Технология объединяет беспилотники с камерами и программу компьютерного анализа изображений, сообщает портал «Научная Россия».

Сейчас мосты во многом приходится осматривать вручную: специалисты проверяют конструкции на наличие трещин, коррозии и деформаций. Для проведения таких работ движение поездов может останавливаться на несколько часов, а обследование труднодоступных элементов связано с дополнительным риском для сотрудников.

Разработка ПНИПУ предполагает, что мост сначала обследует оснащённый камерой коптер. Он может снимать конструкцию с ракурсов, куда человеку сложно или небезопасно добраться. Полученные изображения затем анализирует алгоритм искусственного интеллекта, обученный распознавать возможные дефекты.

Полностью исключать человека из процесса разработчики не собираются. Оператор управляет одним или несколькими беспилотниками и получает результаты работы алгоритма на компьютер. Если ИИ обнаруживает подозрительный участок, окончательную оценку информации проводит специалист.

По словам руководителя проекта Даниила Курушина, основная задача технологии — не заменить работников, а повысить производительность и снизить вероятность ошибок, связанных в том числе с усталостью человека.

Разработчики считают, что такой подход можно использовать не только на железнодорожных мостах. Систему потенциально можно приспособить для обследования линий электропередачи и трубопроводов, а в районах вечной мерзлоты — для поиска повреждений дорожного покрытия.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции в ближайшее время планируется применить новый барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ». Он оснащён головкой самонаведения с элементами искусственного интеллекта, дальность его полёта превышает 100 километров, а масса боевой части составляет около 11 килограммов.