В Красноярском крае опрокинулся грузовик с пассажирами в кузове, 6 пострадали
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В Богучанском муниципальном округе Красноярского края водитель «Урала» не справился с управлением, после чего машина ушла в кювет. О происшествии рассказала пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительным сведениям, за рулём находился 53-летний мужчина без водительского удостоверения. В салоне в момент инцидента ехали 10 человек.
Шестеро из них получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших без промедления отвезли в ближайшую больницу, где им оказывают помощь.
На месте аварии сейчас работают следственно-оперативная группа полиции и инспекторы ГИБДД. Сотрудники выясняют, почему гражданин сел за руль без прав.
Также предстоит установить, на каких основаниях в кузове или кабине перевозилось столько пассажиров. Подобная транспортировка людей в грузовом автомобиле запрещена.
После завершения всех проверочных мероприятий правоохранители примут процессуальное решение.
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