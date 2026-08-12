В Красноярском крае опрокинулся грузовик с пассажирами в кузове, 6 пострадали

В Богучанском муниципальном округе Красноярского края водитель «Урала» не справился с управлением, после чего машина ушла в кювет. О происшествии рассказала пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным сведениям, за рулём находился 53-летний мужчина без водительского удостоверения. В салоне в момент инцидента ехали 10 человек.

Шестеро из них получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших без промедления отвезли в ближайшую больницу, где им оказывают помощь.

На месте аварии сейчас работают следственно-оперативная группа полиции и инспекторы ГИБДД. Сотрудники выясняют, почему гражданин сел за руль без прав.

Также предстоит установить, на каких основаниях в кузове или кабине перевозилось столько пассажиров. Подобная транспортировка людей в грузовом автомобиле запрещена.

После завершения всех проверочных мероприятий правоохранители примут процессуальное решение.

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