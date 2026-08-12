В Киеве гремят мощные взрывы, «Герани» бьют по объектам ВСУ

В Киеве днём в среду, 12 августа снова слышны взрывы. Украинские мониторинговые ресурсы сообщают, что объекты в столице Украины и области атакуют российские БПЛА «Герань».

Напомним, утром 12 августа в Киеве и Киевской области зазвучали сирены воздушной тревоги. По информации украинского издания «Страна.ua», на регион двигались российские беспилотники. Взрывы фиксируются как в столице, так и в её окрестностях. Из разных районов Киева поднимается дым, что, по предварительным данным, может свидетельствовать о неспособности ПВО полностью отразить атаку.