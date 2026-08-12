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Регион
12 августа, 10:19

В Киеве гремят мощные взрывы, «Герани» бьют по объектам ВСУ

В Киеве вновь гремят взрывы 12 августа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

В Киеве днём в среду, 12 августа снова слышны взрывы. Украинские мониторинговые ресурсы сообщают, что объекты в столице Украины и области атакуют российские БПЛА «Герань».

Утверждает, что речь идёт о не менее десяти беспилотниках. Мэр города Виталий Кличко подтвердил работу ПВО.

В Броварах под Киевом горят склады в результате атаки дронов
В Броварах под Киевом горят склады в результате атаки дронов

Напомним, утром 12 августа в Киеве и Киевской области зазвучали сирены воздушной тревоги. По информации украинского издания «Страна.ua», на регион двигались российские беспилотники. Взрывы фиксируются как в столице, так и в её окрестностях. Из разных районов Киева поднимается дым, что, по предварительным данным, может свидетельствовать о неспособности ПВО полностью отразить атаку.

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Никита Никонов
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