«Символ мужества и героизма»: Чибис вспомнил подлодку «Курск» в день 26-летия трагедии

В храмах России проходят молебны в память о погибших моряках подлодки «Курск», со дня трагедии прошло 26 лет. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что страна никогда не забудет героизм подводников, а боль за них остаётся в сердцах граждан.

«Экипаж «Курска» навсегда останется символом мужества и героизма. В Видяево, в храме святителя Николая Чудотворца, как и во многих других церквях по всей стране, сегодня молятся о наших моряках. Светлая память», — написал чиновник в телеграм-канале.

Напомним, катастрофа с атомным подводным ракетоносцем «Курск» произошла в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Причиной крушения стала детонация торпеды в носовой части субмарины. Все 118 человек экипажа погибли.