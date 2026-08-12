Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 10:29

«Символ мужества и героизма»: Чибис вспомнил подлодку «Курск» в день 26-летия трагедии

Чибис: Экипаж подводной лодки «Курск» стал символом мужества и героизма

Обложка © РИА Новости / Павел Львов

Обложка © РИА Новости / Павел Львов

В храмах России проходят молебны в память о погибших моряках подлодки «Курск», со дня трагедии прошло 26 лет. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что страна никогда не забудет героизм подводников, а боль за них остаётся в сердцах граждан.

«Экипаж «Курска» навсегда останется символом мужества и героизма. В Видяево, в храме святителя Николая Чудотворца, как и во многих других церквях по всей стране, сегодня молятся о наших моряках. Светлая память», написал чиновник в телеграм-канале.

В России утвердили программу создания подлодок пятого поколения
В России утвердили программу создания подлодок пятого поколения

Напомним, катастрофа с атомным подводным ракетоносцем «Курск» произошла в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Причиной крушения стала детонация торпеды в носовой части субмарины. Все 118 человек экипажа погибли.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Андрей Чибис
  • Общество
  • Мурманская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar