«Троянский конь» для Европы: Политолог рассказал, вступление какой страны разрушит ЕС

В Евросоюзе растут опасения, что ускоренное расширение блока может привести к появлению «троянского коня» — государства, которое будет мешать принятию решений и ставить под сомнение европейские ценности, по итогу запустив процессы разрушения объединения. Ситуацию для Life.ru прокомментировал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Еврокомиссия разрабатывает новые правила для стран-кандидатов, чтобы избежать рисков, связанных с расширением. Документ планируют представить лидерам ЕС на заседании Европейского совета 15 октября. Чиновники опасаются, что с ростом числа участников принимать решения и распределять ресурсы станет ещё сложнее.

Коровин, в свою очередь, считает, что проблема глубже. По его словам, ЕС переживает кризис идентичности — раньше страны стремились в Европу ради «цивилизационного оптимизма», но сейчас привлекательность европейского образа жизни падает. Всё больше действующих членов сомневаются в решениях Брюсселя, а любое новое государство сразу привносит в союз собственные культурные и национальные ценности, которые могут не совпадать с общеевропейскими.

«В нынешней ситуации любое новое государство становится «троянским конём», потому что оно сразу же несёт в себе чуждые нынешней Европе национальные, культурные, этнические и традиционные ценности. Оно сразу же начнёт ставить под вопрос любые решения Брюсселя», — заявил эксперт.

Он добавил, что сейчас ЕС нуждается не в расширении, а в «очистке от лишних членов», иначе любой новый участник может стать катализатором распада. По его мнению, несогласие новых стран по ключевым вопросам способно запустить необратимые процессы дезинтеграции.

Ранее в МИД России заявили, что Евросоюз пытается ослабить Евразийский экономический союз изнутри. Для этого Брюссель использует заманчивые, но пустые обещания, чтобы рассорить участников ЕАЭС и отдалить их друг от друга. Представители ЕС регулярно появляются на региональных встречах и в личных переговорах, где раздают щедрые посулы, не имеющие реальной основы. Цель таких действий — расколоть союз и ослабить его изнутри.