Фиктивный НДС и переводы на ₽883 млн: В Прикамье вскрыли масштабную теневую схему

Пятерым жителям Пермского края предъявили обвинения по делу о фиктивных налоговых документах и незаконных денежных переводах. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Всего следствие устанавливает роль семерых предполагаемых участников схемы — трёх руководителей группы компаний и четырёх сотрудников. Обвинения на данный момент предъявлены пяти фигурантам.

По версии СК, с 2024 по 2026 год участники группы оформляли от имени подконтрольных юридических лиц счета-фактуры и декларации с ложными сведениями о финансовых операциях. Документы направлялись в налоговые органы и передавались клиентам.

Услугами группы воспользовались не менее 204 налогоплательщиков, которые неправомерно получили вычеты по НДС. Доход организаторов схемы превысил 99 миллионов рублей.

Следствие также считает, что с 2022 по 2026 год фигуранты составляли поддельные распоряжения о переводе денег. По ним было перечислено свыше 883 миллионов рублей с недостоверными назначениями платежей.

Один обвиняемый заключён под стражу, трое находятся под домашним арестом. С тремя фигурантами заключены досудебные соглашения. Следователи провели обыски, изъяли документы, электронные носители и телефоны, а также назначили бухгалтерскую экспертизу.

Ранее Life.ru сообщал о пресечении деятельности крупной сети «бумажного НДС», работавшей в том числе в Пермском крае. В неё входили тысячи транзитных компаний, предоставлявших бизнесу фиктивные налоговые вычеты и услуги по обналичиванию денег.