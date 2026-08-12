Разминировать Бикини Боттом: Киев просит у НАТО подводные дроны и сапёрное оборудование

Украина запросила у НАТО подводные беспилотники, водолазное и сапёрное оборудование, заявив, что оно необходимо для гуманитарного разминирования. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

«Украина запросила через Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы (EADRCC) оборудование для гуманитарного разминирование и транспортировки взрывных устройств», — говорится в документе.

Согласно полной версии заявки, Киев рассчитывает получить десять автономных подводных аппаратов и 20 тяжёлых шлемов, позволяющих водолазам работать на глубине свыше 50 метров.

Кроме того, в перечень вошли десять станций связи с поверхностью, 50 подводных металлодетекторов, 1,7 тысячи видеокамер и 100 дистанционных детонаторов. В НАТО заявленное назначение оборудования связывают с разминированием и транспортировкой взрывоопасных предметов.

Ранее в Германии заявили, что Еврокомиссия пока не может определить, кто и чем будет платить кредит Украине в размере €90 млрд. Из общей суммы €30 млрд предназначены для бюджетной поддержки Киева, ещё €60 млрд — для военных расходов и развития оборонной промышленности.