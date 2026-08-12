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12 августа, 10:50

Умер «крёстный отец» русского шансона Михаил Гулько

Обложка альбома Михаила Гулько «Заграница» (1996 год) © concert-agent.ru

Обложка альбома Михаила Гулько «Заграница» (1996 год) © concert-agent.ru

На 96-м году жизни скончался Михаил Гулько — один из самых известных исполнителей русского шансона. О смерти артиста 12 августа сообщило «Радио Шансон». В июле музыканту исполнилось 95 лет.

Гулько родился 23 июля 1931 года в Харькове. Музыка долгое время оставалась для него параллельным занятием: после окончания политехнического вуза он более 12 лет работал горным инженером, одновременно выступая на сцене. Позднее на Камчатке руководил ансамблем и окончил дирижёрско-хоровое отделение музыкального училища.

В конце 1970-х Гулько эмигрировал в США и поселился в Нью-Йорке. Уже там он выпустил первый виниловый альбом «Синее небо России», в который вошли «Белая берёза», «Колыма», «Поручик Голицын» и «Эшелон». Впоследствии эти композиции стали одними из самых узнаваемых в его репертуаре.

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Среди других известных песен исполнителя — «Господа офицеры», «Окурочек», «Кабацкий музыкант», «Молодые годы» и «Прощание с Родиной». Гулько сотрудничал и общался с Михаилом Шуфутинским, Михаилом Таничем, Сергеем Коржуковым, Вадимом Козиным и другими известными музыкантами.

После эмиграции артист продолжал выступать по всему миру, а в начале 1990-х вновь приехал с концертами в Россию. В 2002 году Михаил Танич вручил Гулько диплом «Академик шансона», а в 2007-м исполнитель стал лауреатом премии «Шансон года».

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«Его голос, интонация, его песни навсегда останутся с нами», — говорится в сообщении «Радио Шансон», выразившего соболезнования родным, близким и поклонникам музыканта.

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Марина Фещенко
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