МЭА ухудшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2026 году

Мировой спрос на нефть в 2026 году сократится примерно на 1,6 млн баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз на 510 тыс. баррелей по сравнению с июльской оценкой.

Главными причинами пересмотра стали продолжающееся фактическое закрытие Ормузского пролива и высокие цены на топливо. Перебои нарушают международные цепочки поставок и ограничивают доступность нефтепродуктов, а дорогая энергия дополнительно сдерживает потребление.

Самый сильный спад, по оценке МЭА, пришёлся на второй квартал — спрос оказался на 4,9 млн баррелей в сутки ниже прошлогоднего уровня. В третьем квартале снижение должно замедлиться до 2,8 млн баррелей. К концу года агентство ожидает перелома тенденции. В четвёртом квартале мировой спрос может вновь перейти к росту и прибавить около 580 тыс. баррелей в сутки.

При этом ситуация с предложением остаётся напряжённой. В июле мировая добыча выросла на 2,4 млн баррелей в сутки, до 101,5 млн, однако всё ещё была на 6,3 млн ниже уровня годом ранее. В странах Персидского залива около 8,3 млн баррелей суточной добычи по-прежнему остаются остановленными.

На 2027 год МЭА уже прогнозирует восстановление: мировой спрос может увеличиться примерно на 2,4 млн баррелей в сутки. Таким образом, после резкого спада в этом году агентство рассчитывает на возвращение нефтяного рынка к росту.

Ранее агентство Reuters написало, что Иран предупредил государства Персидского залива, что их энергетическая инфраструктура может стать целью ответных ударов в случае атаки США на исламскую республику. Тегеран через дипломатические каналы дал понять, что возможные американские атаки на иранские объекты не останутся без ответа. Всё это может привести к новой эскалации и перебоям с поставками нефти.