Мужчина изнасиловал девушку в одном из отелей Москвы — он воспользовался приоткрытой дверью

Постоялец одной из московских гостиниц изнасиловал соседку, после чего, как ни в чём не бывало ушёл спать в свой номер. По данным SHOT, всё произошло в «Копенгаген Лаунж-Отель» на улице Буженинова. Дмитрий шёл по коридору и увидел, что дверь в одну из комнат открыта.

Мужчина, который изнасиловал девушку в одном из столичных отелей. Фото © SHOT

Извращенец прокрался внутрь, надругался над 21-летней незнакомкой и слинял. Девушка обратилась в полицию. Следователи задержали 48-летнего перверта, он признал вину. Возбуждено уголовное дело. По данным телеграм-канала, Дмитрий работал мастером на одном из заводов Ижевска, но в последнее время зарабатывал на жизнь ремонтом мебели — в частности, обшивкой диванов.

Ранее в Севастополе пьяный строитель попытался изнасиловать 65-летнюю туристку из Москвы. Всё произошло на необорудованном пляже: извращенец напал на жертву, но испугался и убежал. Его задержали.